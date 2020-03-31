لبنان تفاجي الجميع وتكافح فيروس "كورونا القاتل" بطريقة قذرة ومحرمة شرعا وتثير ضجة عالمية بسبب هذه الطريقة القذرة (صورة صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - بتوجيه عاجل من الشيخ تميم بن حمد.. قطر توزع أموال في دولة عربية بسبب فيروس كورونا السينما الإيطالية: الهلع كاتباً ومنتجاً ومخرجاً يصيبك بالسرطان ..اياك ثم اياك ان تتناول العسل بهذه الطرق .. فانه قاتل عاجل وخطير : شاهد ريما بنت بندر آل سعود تحمل رسالة صادمة ومدويه من أمريكا إلى محمد بن سلمان

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