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عدن - ياسمين التهامي - اخبار ساااارة" موعد انتهاء الكابوس المزعج فيروس " كورونا " في الدولة الاوربية الاكثر نزيفا وتضررا في العالم ووصول الاصابات للرقم "صفر" ! (تفاصيل)!

أظهرت دراسة احصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر.

وأورد التقرير الإحصائي الذي أجراه معهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief)، بناء على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29 مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر لكل إقليم.

وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 أبريل، بوليا في 9 أبريل، فريولي فينيزيا جوليا في 10 أبريل، أبروتسو في 11 أبريل ، فينيتو وصقلية في 14 أبريل، بييمونتي في 15 أبريل، لاتسيو 16 أبريل، كالابريا 17 أبريل، كامبانيا 20 أبريل، لومبارديا 22 أبريل، إميليا رومانيا 28 أبريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 مايو.

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المصدر: وكالة آكي الإيطالية