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عدن - ياسمين التهامي - "عاااجل" وصول طائرة من دولة موبؤة بـ «كورونا» إلى عدن وعلى متنها مئات الافراد !

وصلت إلى مطار عدن الدولي، طائرة تحمل على متنها المئات من الجنود، بدون أن يخضعوا لأي إجراءات أو فحص وقائي لفيروس كورونا.

ورغم إنكار إدارة مطار عدن للحادثة، إلا أن شهود عيان من أبناء العاصمة المؤقتة أكدوا أن طائرة سعودية تحمل على متنها نحو 200 جنديا من ابناء المحافظات الجنوبية، الذين تلقوا تدريبات عسكرية على الأراضي السعودية الموبوءة بفيروس كورونا، حطت ظهر اليوم في المطار.

الرحلة السعودية ليست الأولى، حيث سبق وأن حطت عدة رحلات في مطار عدن بدعوى تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة كورونا، فيما لا تزال الرياض تصر على ترحيل الآلاف من اليمنيين عبر منفذ الوديعة.

جديد اب برس​

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نشطاء محليون حمّلوا السعودية مسؤولية أي انتشار للوباء العالمي “كوفيد19” في عدن وبقية المحافظات اليمنية، بسبب إصرارها على فتح المنافذ البرية والبحرية والدفع بآلاف المدنيين والعسكرين من داخل أراضيها إلى الأراضي اليمنية.