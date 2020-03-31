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عدن - ياسمين التهامي - "تعرف" كيف تم اغتيال الشيخ ورجل الاعمال في وسط صنعاء !

قتل الشيخ "سعد الحازي" وهو رجل أعمال وشقيقه وأحد العاملين معه، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات اندلعت على خلفية خلاف على أرضية في شارع الزراعة. وقال مصدر محلي إن مالك مطابع “المتفوق”، الشيخ سعد الحازي، من أبناء قبيلة همدان (شمال صنعاء) قتل اليوم برصاص مسلحين من آل الأموي إثر خلاف على مساحة أرض في شارع الزراعة خلف سوبرماركت سيتي مارت وسط العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن الحازي، قام بشراء منزل قديم في المنطقة وقام بهدمه بغرض إعادة بنائه إلا أن المسلحين من آل الأموي اعترضوا بحجة أنه أخذ شبراً من الحمى الخاص بمنزلهم والمقدر بـ65 سنتيمترا. وأشار إلى أن الخلاف بين الطرفين بدأ بالتلاسن وتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الآلية (كلاشينكوف) ما أدى إلى مقتل الحازي وإصابة شقيقه علي وأحد العاملين معه يدعى احمد سلامة. وذكر المصدر أن أجهزة الأمن هرعت إلى مكان الحادث وطوقته ومنعت الدخول والخروج إلى مكان الحادثة، لافتاً إلى أن القاتل من آل الأموي تحصن داخل منزله ورفض تسليم نفسه. ووفق المصدر فقد توافد مسلحون قبيلون من “حاز همدان” إلى مكان الحادثة للمطالبة بالثأر من قتلة رجل الاعمال الشيخ سعد الحازي جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements

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