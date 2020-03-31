شكرا لمتابعة خبر عن العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تفاجئ الجميع بتنبئاتها ..هذه الدولة العربية ستصبح بها أبراج عالية وناطحات سحاب وإستثمارات كبرئ.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تفاجئ الجميع بتنبئاتها ..هذه الدولة العربية ستصبح بها أبراج عالية وناطحات سحاب وإستثمارات كبرئ.. شاهد

المنبر التونسي(ليلى عبد اللطيف) قالت الفلكية والمنجمة، اللبنانية، ليلى عبد اللطيف ،انها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس بل وتدعمها اكثر من السابق حيث قالت إنها ستصبح كدبي.

وأوضحت عبد اللطيف بأن تونس ستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا.

وفي خصوص فيروس كورونا، قالت عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الهادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري عبر قناة الحوار التونسي، ان هذا الفيروس سيتم القضاء عليه قريبا ولن تكون فترة إيجاد اللقاح له سوي بضعة أشهر، مؤكدة انه فيروس مفتعل بين دول كبرى.

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