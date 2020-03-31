شكرا لمتابعة خبر عن أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر: ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(صور مرعب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر: ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(صور مرعب)

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كانت هذه تفاصيل خبر أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر: ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(صور مرعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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