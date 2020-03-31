شكرا لبحثكم عن خبر الكثيري يحمل رداد الهاشمي مسؤولية سقوط لبنات الجوف ويدعو الى منحه جناح بالسجن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الصحفي اليمني حسين الكثيري معلومات حصرية عن واقعة سقوط معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن بيد الحوثيين قبل ان تتمكن القبائل من السيطرة عليه في وقت قصير .

وقال الكثير أن الخائن رداد الهاشمي سحب القوة ليلة البارحة من معسكر اللبنات واراد الهروب بها باتجاة الرويك ، غير ان رجال عبيدة الابطال فزعت وقطعوا عليه الطريق وخيروه بين تسليم السلاح او العودة , وبالفعل انحاز أغلب افراد اللواء للقبائل وعادت كامل القوة وتم استعادة المعسكر في وقت قصير.

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وقال الكثيري وهو صحفي مقرب من الاحداث انه تم ايداع رداد الهاشمي في المكان الذي يليق به بنجاح في إشارة منه إلى السجن , مطالبا بذات الوقت بمحاكمة عادلة وبشفافيهةحتى يكون عبره لمن اعتبر الموضوع دماء ليست ماء لا.

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