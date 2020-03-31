شكرا لبحثكم عن خبر الكثيري يحمل رداد الهاشمي مسؤولية سقوط لبنات الجوف ويدعو الى منحه جناح بالسجن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف الصحفي اليمني حسين الكثيري معلومات حصرية عن واقعة سقوط معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن بيد الحوثيين قبل ان تتمكن القبائل من السيطرة عليه في وقت قصير .
وقال الكثير أن الخائن رداد الهاشمي سحب القوة ليلة البارحة من معسكر اللبنات واراد الهروب بها باتجاة الرويك ، غير ان رجال عبيدة الابطال فزعت وقطعوا عليه الطريق وخيروه بين تسليم السلاح او العودة , وبالفعل انحاز أغلب افراد اللواء للقبائل وعادت كامل القوة وتم استعادة المعسكر في وقت قصير.
وقال الكثيري وهو صحفي مقرب من الاحداث انه تم ايداع رداد الهاشمي في المكان الذي يليق به بنجاح في إشارة منه إلى السجن , مطالبا بذات الوقت بمحاكمة عادلة وبشفافيهةحتى يكون عبره لمن اعتبر الموضوع دماء ليست ماء لا.
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