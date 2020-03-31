شكرا لبحثكم عن خبر الناطق العسكري يكشف الحقيقة : الحوثي مازال يسيطر على معسكر لبنات الجوف "فيديو" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي، ان مليشيات الحوثيين لا زالت تسيطر على معسكر اللبنات في الجوف.
واكد القرشي في مداخلة هاتفية مع قناة"يمن شباب" ان الجيش لا زال باقي في الجوف وان هناك خطط لاستعادة معسكر اللبنات والحزم .
واوضح ان قيادة الجيش تجري تغييرات عسكرية لقادة في ارض المعركة من اجل تحرير الجوف.
وكانت انباء متضاربة اليوم الثلاثاء تحدثت عن تمكن الجيش الوطني من استعادة معسكر اللبنات بعد ان خسرته امس الثلاثاء في معارك شنها الحوثيين انتهت ببسط سيطرتهم عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق العسكري يكشف الحقيقة : الحوثي مازال يسيطر على معسكر لبنات الجوف "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.