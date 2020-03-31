شكرا لبحثكم عن خبر تداول وثيقة رسمية تثبت عنصرية ومناطقية وزير الدفاع المقدشي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم بيانا رسمي صادر عن مكتب الاعلام بمحافظة البيضاء سعي وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي الى ايجاد انقساما سياسي وعسكري واداري بمحافظة البيضاء.

وقال البيان ان وزير الدفاع اقدم على عقد اجتماعيين بحضور عددا من محافظي المحافطات فيما تم تجاهل حضور محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي.

وفيما دعى البيان رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء الى ايقاف مثل هذه التصرفات.

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واكد ان مثل هذه التصرفات لن تعيق ابناء محافظة البيضاء عن مواصلة نضالهم ضد المليشيات الحوثية.

ودعى البيان كافة الشرفاء من ابناء محافظة البيضاء الى الاستمرار في مقاومة الانقلاب الحوثي، والوقوف صفا واحدا الى جانب اخوانهم من ابناء الجيش والامن حتى استعادة الجمهورية.