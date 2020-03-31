شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري في عدن يكشف حقيقة حالة إصابة جندي سعودي بفايروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد قائد عسكري في عدن عدم صحة ما جرى تداوله عن وجود حالة اصابة بفايروس كورونا بين منتسبي القوات الملكية السعودية.

وقال العميد ركن علي منصور احمد الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في تصريح لعدن تايم ان" الجندي التابع للقوات الملكية السعودية الشقيقة المشاركة في التحالف العربي في عدن ، خضع للفحص اللازم واثبت سلامته حسب تأكيد قيادة قوات التحالف العربي في عدن".

وكانت مواقع اخبارية تداولت وصول جندي سعودي قبل اسبوع مصاب بوباء كورونا حسب زعم تلك المواقع ومنشورات في التواصل الاجتماعي.

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وأضاف العميد الوليدي : " تواصلت شخصيا مع قيادة قوات التحالف العربي قبل لحظات للاستسفار ، عما تتناقله بعض شبكات التواصل الاجتماعي ، وأكد لي مشكورا العميد الركن مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف العربي وقائد القوات المسلحة الملكية السعودية الشقيقة أن الجندي السعودي هو من القوة السعودية المتواجدة في عدن منذ فترة قديمة ولم يأت من المملكة كما أفادت تلك الاخبار غير الدقيقة.

ونقل الوليدي عن العقيد العتيبي قوله " ان الجندي تعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الي احد المستشفيات في عدن وخضع للعلاح الطبي نتيجة ارتفاع حرارة جسمه وتشرف على علاجه قيادة وزارة الصحة العامة والسكان .. وأننا حريصون كل الحرص على سلامة جنودنا مثلما نحن حريصون على سلامة كل اليمنيين الذين تحرص قيادة وشعب وقوات المملكة العربية السعودية ، في تقديم كل الرعاية والاهتمام لاشقاءنا اليمنين لمواجهة مخاطر هذا الوباء الفتاك".

كما تواصل العميد الوليدي مع الجهات المختصة بمراقبة ورصد حالات كورونا في البلد لمتابعة الوضع الصحي لرفيق السلاح الجندي السعودي وقال : لقد اكد لنا الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الوبائيات ان الجندي السعودي قد خضع لكافة الفحوصات اللازمة التي اكدت سلامتة وخلوه من فيروس كوروناوان لا شئ يدعو للقلق.