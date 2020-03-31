شكرا لبحثكم عن خبر عمال نظافة بعدن يشكون إيقاف حساب علاجهم وعدم توفير مستلزمات الوقاية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكا عدد من عمال النظافة بمحافظة عدن، إيقاف حساب علاجهم في مستشفى درة الدار ، وكذلك عدم توفير مستلزمات السلامة الاحترازية أثناء عملهم.

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وقال أحد العام أن عملنا يحتمل الكثير من المخاطر، حين نعمل بدون مستلزمات السلامة والوقاية، في ظل إنتشار الأوبئة، مشيرا إلى أن العامل البسيط لا يوفروا له تلك المستلزمات، بينما يتم توفيرها للمسؤولين.

وأضاف إلى أن قيادة الصندوق قامت بإيقاف حساب علاج العمال، لدى مستشفى درة الدار الذي يتعالجون فيه.

وناشد الجهات المختصة ذات العلاقة بالنظر في شكواهم وانصافهم بفتح حساب العلاج وتوفير المستلزمات الوقائية.