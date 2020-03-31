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عمال نظافة بعدن يشكون إيقاف حساب علاجهم وعدم توفير مستلزمات الوقاية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 

شكا عدد من عمال النظافة بمحافظة عدن، إيقاف حساب علاجهم في مستشفى درة الدار ، وكذلك عدم توفير مستلزمات السلامة الاحترازية أثناء عملهم.

 

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وقال أحد العام أن عملنا يحتمل الكثير من المخاطر، حين نعمل بدون مستلزمات السلامة والوقاية، في ظل إنتشار الأوبئة، مشيرا إلى أن العامل البسيط لا يوفروا له تلك المستلزمات، بينما يتم توفيرها للمسؤولين.

 

وأضاف إلى أن قيادة الصندوق قامت بإيقاف حساب علاج العمال، لدى مستشفى درة الدار الذي يتعالجون فيه.

 

وناشد الجهات المختصة ذات العلاقة بالنظر في شكواهم وانصافهم بفتح حساب العلاج وتوفير المستلزمات الوقائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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