شكرا لبحثكم عن خبر محمد بن زايد يخضع لفحص كورونا على متن سيارته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مركز إجراء الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا لأفراد المجتمع، المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي في مدينة زايد الرياضية.

حضر افتتاح المركز الشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس جهاز أمن الدولة.

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وأثناء اقتراب سيارة محمد بن زايد من موقع المركز تلقى رسالة صوتية على ترددات محطة «اف ام» عبر «الراديو» في السيارة، عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة» تطلب تجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة منه وإجراء الفحوصات اللازمة دون الإعلان عن النتيجة.

وأشاد محمد بن زايد بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة «فيروس كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.