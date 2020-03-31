شكرا لبحثكم عن خبر محمد العرب يزف بشرى سارة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
زف الإعلامي المرافق لقوات الجيش الوطني ومراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب ، بشرى سارة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بخصوص الحروب المُندلعة.
وعلق مراسل قناتي العربية والحدث ، على التقدمات النوعية التي حققتها قوات الجيش اليمني في مُختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال محمد العرب في تغريدة له على "تويتر" مُخاطباً فيها كافة أبناء الشعب اليمني:" يا أهل اليمن النصر أقترب قولوا يا الله.
وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثية ، حيث حققت تقدمات نوعية وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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