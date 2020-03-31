شكرا لبحثكم عن خبر محمد العرب يزف بشرى سارة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زف الإعلامي المرافق لقوات الجيش الوطني ومراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب ، بشرى سارة لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بخصوص الحروب المُندلعة.

وعلق مراسل قناتي العربية والحدث ، على التقدمات النوعية التي حققتها قوات الجيش اليمني في مُختلف جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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وقال محمد العرب في تغريدة له على "تويتر" مُخاطباً فيها كافة أبناء الشعب اليمني:" يا أهل اليمن النصر أقترب قولوا يا الله.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثية ، حيث حققت تقدمات نوعية وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.