عدن .. تجديد تنظم حملة توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية اليوم بعدن حملة توعوية ووقائية في إطار الجهود المحلية مجابهة فيروس كورونا المستجد .
وخلال تدشين الحملة التي انطلقت تحت شعار " لنكن أكثر وعيا ووقاية ضد كورونا "
أوضحت نائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد " ندى سلام " أن الحملة التوعوية تأتي في إطار المشاريع الخدمية التي تنفذها المنظمة تجاه المواطنين اللذين يواجهون ظروف صعبة .
وأشارت أن الحملة تهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية في العديد من المرافق الحيوية لما من شأنه مجابهة الفيروس الذي يفتك بحياة الناس في كثير من دول العالم المتقدم ، بينما بلادنا تفتقر لأبسط الإمكانيات لمواجهة هذا المرض المخيف .
ولفتت إلى أن الحملة تتضمن محاضرات توعوية من قبل أطباء متعاونون ، ورش وتعقيم وتوزيع مستلزمات وقائية على الأفراد وتحديداً العاملين في اقسام الشرط والدفاع المدني وغيرهم من المواطنين بمحافظة عدن .
بدورهما ثمنا مدير عام مصلحة الدفاع المدني عقيد مهندس محمد حسن الشميري و قائد شرطة المعلا العميد محمد العلواني الدور المتميز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وبمقدمتها منظمة تجديد للإسهام في الحفاظ على البيئة وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المنتشرة .
وأكدا أن منتسبي الشرطة والدفاع المدني جزء من المواطنين وعلى استعداد لتنفيذ اي توجيهات تتعلق بالحملات التوعوية الهادفة لنشر الوعي والسلام الدائم لمدينة عدن وأبنائها
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