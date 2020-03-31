عدن .. تجديد تنظم حملة توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفذت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية اليوم بعدن حملة توعوية ووقائية في إطار الجهود المحلية مجابهة فيروس كورونا المستجد .



وخلال تدشين الحملة التي انطلقت تحت شعار " لنكن أكثر وعيا ووقاية ضد كورونا "

أوضحت نائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد " ندى سلام " أن الحملة التوعوية تأتي في إطار المشاريع الخدمية التي تنفذها المنظمة تجاه المواطنين اللذين يواجهون ظروف صعبة .

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وأشارت أن الحملة تهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية في العديد من المرافق الحيوية لما من شأنه مجابهة الفيروس الذي يفتك بحياة الناس في كثير من دول العالم المتقدم ، بينما بلادنا تفتقر لأبسط الإمكانيات لمواجهة هذا المرض المخيف .

ولفتت إلى أن الحملة تتضمن محاضرات توعوية من قبل أطباء متعاونون ، ورش وتعقيم وتوزيع مستلزمات وقائية على الأفراد وتحديداً العاملين في اقسام الشرط والدفاع المدني وغيرهم من المواطنين بمحافظة عدن .

بدورهما ثمنا مدير عام مصلحة الدفاع المدني عقيد مهندس محمد حسن الشميري و قائد شرطة المعلا العميد محمد العلواني الدور المتميز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وبمقدمتها منظمة تجديد للإسهام في الحفاظ على البيئة وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المنتشرة .

وأكدا أن منتسبي الشرطة والدفاع المدني جزء من المواطنين وعلى استعداد لتنفيذ اي توجيهات تتعلق بالحملات التوعوية الهادفة لنشر الوعي والسلام الدائم لمدينة عدن وأبنائها