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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تضبط شاحنة على متنها 350 كيس من الأسمدة المهربة بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
ضبطت القوات المشتركة شاحنة نوع "فولفو" في صحاري منطقة الزهاري، على متنها 350 كيس من الأسمدة المهربة المستخدمة في صناعة المتفجرات كانت بطريقها إلى مليشيات الحوثي.
وتمكنت وحدات من اللواء الحادي عشر عمالقة من ضبط الشاحنة في صحاري منطقة الزهاري غرب النجيبا، وإلقاء القبض على المهرب للتحقيق ليخذ القانون مجراه.
يذكر أن الشرطة العسكرية تمكنت يوم امس من ضبط سيارة تحمل اسمدة مهربة في أحد مزارع مديرية المخا كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية.
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