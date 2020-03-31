مصرع قيادي حوثي رفيع في مواجهات مع القوات الحكومية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 مأرب - الخليج 365 لقي قيادي حوثي رفيع، مصرعه في مواجهات مع القوات الحكومية في صرواح غرب مأرب (شمال شرق اليمن).

وتداول نشطاء صوراً للقيادي الحوثي المدعو "أنور حمود محسن شمار" الملقب "أبو عقيل" والمعين من الميليشيا الانقلابية أركان حرب اللواء 125 ميكا في قواتها، موضحين أنه قتل في جبهة صرواح. Advertisements وبجوار منصبه كأركان حرب للواء 125،عمل القيادي الصريع "أبو عقيل"، مسؤولاً لجهاز "الأمني الوقائي" في محافظة صنعاء، وساهم بدخول ميليشيا الحوثي إلى مديرية أرحب، شمال شرق صنعاء. وتشهد مديرية صرواح، غرب مأرب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية، على مدى أسابيع خلفت مئات القتلى والأسرى الحوثيين، وفق إعلام الجيش.

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