شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم حقائب إيوائية لمتضرري أمطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ضمن الأعمال الإنسانية لمركز الملك سلمان، وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، شاحنتان محملتان بحقائب إيوائية مقدمتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مخصصتان للنازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على عدن.

Advertisements وأوضح مدير مركز الملك سلمان بعدن صالح الذيباني وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بأن شاحنتي المساعدات سيستفيذ منهما ثلاثة آلاف نازح .. مؤكداً حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الشريك المنفذ إئتلاف الخير.

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