شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن يتفاجئ بظهور "تفاح الجن" على أشجار حديقته ..(شاهد صور مرعبة لم يتوقعها أحد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لظاهرة غريبة حصلت في ولاية ميشيغان الأميركية للتفاح الجليدي الشفاف، والفارغ من الداخل.

ونشر المواطن الأميركي آندريو سيستيما، صوراً عبر صفحته على "فيسبوك" لـ"تفاح الجنّ" الذي ظهر في حديقته بعد تغيّرات قصوى في درجات الحرارة.

ولاحظ المستخدمون، أنّ التفاح الشفّاف الجليدي معلّق على الفروع، ولكن بدون محتوى، لم يستطع كثيرون الكشف عن سرّ ظهور هذه الفاكهة.

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• مواطن يتفاجئ بظهور "تفاح الجن" على أشجار حديقته ..(شاهد صور مرعبة لم يتوقعها أحد)

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وتساءل الكثيرون، كيف حصل ذلك، إلا أنّ سيستيما أوضح أنّ السبب بسيط للغاية، فقد ارتفعت درجات الحرارة بعد الصقيع الشديد، ثمّ هطل مطرٌ جليدي، والذي غطى التفاح القديم وغيّره بطبقة زجاجية شفافة على وجه الخصوص.

ثم أضاف، أنّ درجات الحرارة لم تسمح للثلج بالذوبان، فتحوّل ما داخل طبقة الجليد إلى حشوة سائلة مما أدى إلى انصبابها على الأرض وبقاء طبقة الجليدية من دون محتوى.