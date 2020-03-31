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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..ولي العهد السعودي يحسم امره ويعلن رسميا وقف الحرب في اليمن نهائيا والسفير السعودي آل جابر يوضح رد الحوثيين وصحيفة امريكية تكشف التفاصيل كاملة

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