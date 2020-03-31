تقدم جديدة للقوات الحكومية بصرواح غرب مأرب وانهيار كبير للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

تقدمت القوات الحكومية، اليوم الثلاثاء في جبهة صرواح غرب مأرب.



وفي التقاصيل، حققت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف تقدماً جديداً، اليوم الثلاثاء،في جبهة صرواح بين صنعاء ومأرب، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

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وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أفراد القوات الحكومية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح"..مؤكداً سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر" أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى- ما تزال مستمرّة- يخوضها أبطال الجيش في منطقتي "المشجح" وهيلان غربي مأرب".

وأشار المصدر الى أن المعارك التي تجري بمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية القوات الحكومية، كان لهما دوراً كبيراً في تدمير مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيات وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر عزم القوات الحكومية والمقاومة على استكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب والمضي نحو استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.