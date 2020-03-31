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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تخسر عناصر جديدة من أبناء إب "أسماء" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي خسرت عناصر من أفرادها في مختلف جبهات القتال.
وكشفت المصادر، عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، من بينهم الصريع فايز صالح الشامي، والصريع محمد مرشد عبوم، وكليهما من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، ولقيا مصرعهما بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف وصرواح.
إلى ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي مواطناً من أبناء مديرية فرع العدين غرب محافظة إب، وتنهب 250 ألف ريال كانت بحوزته أثناء عملية الإختطاف وتقتاده إلى سجونها بمدينة إب.
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