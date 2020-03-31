الحوثيون يبتزون مواطنين بالعود شرق إب أموالاً طائلة تحت مبررات واهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

إب - الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي ابتزاز مواطني عزل مخلاف العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب، تبتزهم أموالا طائلة تحت مبررات واهية تهدف لجلب الأموال.



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ويأتي إبتزاز مواطني عزلة مخلاف العود بالتعاون مع وجهاء متحوثين لابتزاز الناس تحت مبرر بناء محكمة بمدينة النادرة فيما المبنى موجود منذ سنوات.

وشكا مواطنون من عزلتي حدة والشرنمة بالعود أنهم دفعوا أموالا خوفا من الميليشيا وأن وجهاء متحوثين سربوا لهم معلومات بأن الامتناع عن التبرع للحوثيين ستكون عواقب وخيمة في الأرواح والممتلكات، مما دفع البعض للتبرع بسبب ترهيب مشائخ ووجهاء متحوثين.

وكشفت المصادر، أن أربعة ملايين ريال تم ابتزازها من مواطني عزلة حدة فقط ناهيك عن بقية العزل والتي تذهب لصالح قيادات حوثية ومتحوثين من أبناء المنطقة