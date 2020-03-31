- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن جانب من فساد الحوثيين في إب بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
إب - الخليج 365
تمارس سلطات الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، الفساد بشأن احترازات فيروس كورونا المستجد.
وبحسب مصادر محلية، فإن "لجنة الطوارئ لمواجهة "كورونا" في إب والخاضعة لمليشيا الحوثي تعتمد عشرات الملايين لمواجهة الوباء في الوقت الذي لم تقم بأي إجراءات حقيقة على الأرض، ولم يلمس المواطن أي شيء يقنعه بقيامها بإجراءات إحترازية للوقاية من "كورونا" وأغلب الإجراءات خصوصا فيما يتعلق بالتوعية كانت بمبادرات شبابية ذاتية.
وبينت مصادر مطلعة، أن اجراءات الحجر الصحي التي أقيمت في أحد فنادق إب لعدد من العائدين من السعودية ومصر ودول أخرى أقيمت بدعم وتمويل من منظمات دولية وأن قيادات حوثية سهلت خروج عدد من الأشخاص الذين وصعوا في الحجر الصحي.
وكشفت المصادر، عن اعتماد 20 مليون لشراء مستلزمات وقاية طبية من صندوق النظافة والتحسين بإب، منها 2 مليون قيمة كمامات و17 مليون قيمة معقمات ومنظفات، فيما لم يصل عمال النظافة منها سوى الفتات، ومصادر تتحدث عن شراء مواد بسيطة من المستلزمات، وسجلت فواتير بمبالغ كبيرة ليس لها وجود على أرض الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن جانب من فساد الحوثيين في إب بشأن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.