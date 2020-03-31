عملية هجومية واسعة في باقم صعدة.. وهذه نتائجها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

صعدة - الخليج 365

تواصل القوات الحكومية تقدمها في محافظة صعدة، شمال اليمن.



حيث تمكنت القوات الحكومية، في محور علب، بدعم واسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في هجوم واسع على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، ان قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتم السيطرة على بعض المواقع في منطقة"الجروف"المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع "تبة نايف".

واضاف اللواء مجلي"ان الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري التي كانت تستخدمه الميليشيا في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في "آل زماح".. مشيراً الى ان الجيش الوطني اسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد من منهم.

ولفت الى ن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات المليشيا القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عدد من الاليات العسكرية.