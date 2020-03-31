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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. السلطات السعودية تباغت المقيمين والسعودين وتعلن رسميا قبل قليل حجم الاصابات بفيروس كورونا القاتل ( عدد المصابين + عدد المتوفين )

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 96 خالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 1299 حالة إصابة. وسجلت الوزارة اليوم تسجيل أعلى نسبة وفيات في المملكة منذ انتشار الفيروس حيث سجلت أربع حالات وفاة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة بفيروس كورونا. من جهة أخرى أعلنت الوزارة تسجيل 29 حالة تعافي من الفيروس ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 66 حالة شفاء.



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