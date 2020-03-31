شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عقب الغارات الأخيرة على صنعاء...السعودية تقر رسميا تواصلها المباشر بالحوثيين وهذا ما دار بينهما والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لوول ستريت جورنال في تصريح نقلته الصحيفة في عدد اليوم ان السعودية تجري محادثات يوميا مع الحوثيين منذ الهجوم على أرامكو.
واضافت الصحيفة نقلا عن ال جابر : أبلغنا الحوثيين أن غاراتنا على صنعاء كانت ردا على هجماتهم الصاروخية وليست للتصعيد.
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