شكرا لقرائتكم خبر عن "وردنا التالي" مع بدء العام السادس للحرب.. سلطنة عمان تضع مبادرة جديدة لليمنيين وهذه هي بنودها.. (تفاصيل) ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "وردنا التالي" مع بدء العام السادس للحرب.. سلطنة عمان تضع مبادرة جديدة لليمنيين وهذه هي بنودها.. (تفاصيل) !

عبرت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدتين على حسابها في "تويتر": "‏تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

‏وأضافت: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن".

جديد اب برس​

"تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)!

عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

Advertisements

وأكدت الخارجية العُمانية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".