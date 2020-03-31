شكرا لقرائتكم خبر عن "تعرف على ما ورد من سلطنة عمان" تصدر بيانا تحذيريا بشأن اليمن !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "تعرف على ما ورد من سلطنة عمان" تصدر بيانا تحذيريا بشأن اليمن !!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements سلطنة عُمان، الاثنين، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية محذرة من استمرار التصعيد. وقالت الخارجية العُمانية في تغريدتين على حسابها في "تويتر": "‏تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأضافت: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن". وأكدت الخارجية العُمانية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تعرف على ما ورد من سلطنة عمان" تصدر بيانا تحذيريا بشأن اليمن !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.