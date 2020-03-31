شكرا لقرائتكم خبر عن "إزالة أسواق القات" في العاصمة صنعاء وتطبيق هذة العقوبات على المخالفين !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "إزالة أسواق القات" في العاصمة صنعاء وتطبيق هذة العقوبات على المخالفين !!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements مكتب الأشغال العامة بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الإثنين، خمسة أسواق قات عشوائية ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا . وشملت الأسواق المغلقة ثلاثة أسواق في شارع إيران وسوقين في شارع 14 أكتوبر بالمديرية . ووجه أمين العاصمة حمود عُباد المعين من قبل الحوثيين بنقل جميع أسواق القات بمديرية السبعين إلى المنطقة المفتوحة التي تم تجهيزها في حي بيت زبطان ضمن الإجراءات الاحترزاية لمنع وصول فيروس كورونا إلى اليمن. والأحد، أزالت فرق الإشغال العامة بأمانة العاصمة عدداً من أسواق القات المخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا. وشملت حملة الازالة الأسواق بشارع القاهرة و جولة سبأ في مديرية الثورة، والمدينة الحضرية بسعوان مديرية شعوب ، وجولة المالية مديرية الوحدة. وكانت حكومة الحوثيين قررت نقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها، وتنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحد من الازدحام لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "إزالة أسواق القات" في العاصمة صنعاء وتطبيق هذة العقوبات على المخالفين !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.