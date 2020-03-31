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عدن - ياسمين التهامي - "مستجدات طارئة في مارب" الجيش يطهر ميسرة وقلب جبهة جبل هيلان بالكامل ومعارك شرسة في الكسارة والمخدرة !!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements لت حدة المعارك القتالية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية، غداة تدخل جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في محافظة مارب، شمالي شرق البلاد. وقالت مصادر عسكرية، ان معارك اشد شراسة تدور حاليًا في جبل هيلان الاستراتيجي المطل على مدينة مأرب والكسارة والمخدرة وصرواح غرب المدينة. واضاف المصدر ان المواجهات اندلعت عقب هجمات واسعة شنتها المليشيات الحوثية، مصحوبة بغطاء مدفعي وتعزيزات بشرية، موضحًا ان قوات الجيش سيطرت على الوضع العسكري وتعاملت مع الهجمات الحوثية بكل عزيمة وثبات. واكد المصدر ان قوات الجيش تمكنت من تطهير ميسرة وقلب جبهة جبل هيلان بالكامل، بعد ان كبدت العناصر المهاجمة عشرات القتلى والجرحى، وخسائر فادحة في العتاد. وتزامنت المواجهات مع قصف مدفعي كثيف لقوات الجيش الوطني استهدف مواقع وتحركات حوثية في مناطق متفرقة في جبهة صرواح غربًا، ورصدت وصول تعزيزات للحوثيين إلى أطراف سوق صرواح، مخلفة سقوط قتلى وجرحى حوثيين وتدمير آليات. وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش على العملية واستهدفت بعدة غارات جوية ضد اهداف وتعزيزات للحوثيين في جبهة المخدرة. وفي وقت سابق اعلن التحالف العربي، عن بدء عملية لتدمير أهداف عسكرية حوثية نشروعة وتدمير القدرات النوعية والتهديد الباليستي، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة ضد انتهاكات المليشيا الحوثية.

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