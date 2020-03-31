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عدن - ياسمين التهامي - "الشرعية توضح"تفاصيل حقيقة إلقاء التحالف لكمامات في مناطق سيطرة الحوثي !!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements وزير الإعلام معمر الارياني الأمم المتحدة للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى التوقف عن التوظيف السياسي لملف مواجهة فيروس كورونا والسماح بتدفق المساعدات والإمدادات الطبية للمواطنين. ونفى الوزير الإرياني صحة ادعاءات مليشيا الحوثي الانقلابية من أكاذيب عن إلقاء طيران تحالف دعم الشرعية إمدادات في مناطق سيطرتها هدفها إثارة البلبلة والمتاجرة الرخيصة بحياة المواطنين. وحذر وزير الإعلام مرتزقة طهران من اتخاذ حياة اليمنيين مادة للابتزاز والمتاجرة السياسية، ونشر الذعر بينهم خدمة لأغراض سياسية قذرة. مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن من إمدادات طبية عن طريق منظمات الأمم المتحدة أو عبر القنوات الرسمية الحكومية. وأكد الوزير الارياني أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستغل ملف مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مادة للابتزاز والمتاجرة السياسية لأغراض خاصة به

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