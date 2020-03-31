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عدن - ياسمين التهامي - وردنا "اليمن الأن" ينشر أسماء قتلى الحوثيين بمحافظة مأرب و الجوف بينهم قيادات ومشرفين !!

كشفت مصادر طبیة " للمشھد الیمني " الیوم الإثنین أسماء القتلى الحوثیین الذین قتلوا

في محافظتي مأرب و الجوف خلال المعارك الضاریة ھناك وعن المناطق التي ینتمون

إلیھا .

ومن بین ھؤلاء القتلى خالد أحمد البروي ویحیى ناجي القدقده ویحیى وضاح القملي

وعلي زاید القملي وھما من أبناء محافظة مأرب استقطبتھم الملیشیا في وقت سابق

لخلخلة جبھة مأرب بعد استعطافھما بعد مقتل اخوھم محمد زاید القملي والذي قتل وھو

یقاتل في صفوف الحوثیین عام 2016م .

ومن أھالي مدیریة بني مطر بمحافظة صنعاء لقي القیادي الحوثي احمد محمد مھدي

حاتم مشرف قریة غابر والقیادي ومشرف قریة الحدب بشیر احمد علي الصوفي وعباد

العثربي وكاظم العثربي كما قتل أربعة من أسرة الموجاني بنفس المدیریة وھم : فؤاد

وعارف وسیف ونصار الموجاني .

وفي مدیریة الحیمة الخارجیة تم وصول جثمان القتیل الحوثي حمید أحمد السید البدر

ومنیر محسن غانم كما لقي القیادي الحوثي محمد علي السویدي ومحمد ملاطف

الحمادي مصرعھم أیضا من نفس المدیریة ومن مدیریة الحیمة الداخلیة لقي 6 من ال

السیاغي مصرعھم وھم : عبد الله وأحمد ومحمد وعادل وعلي السیاغي ومنیر محسن

غانم .

وفي محافظة عمران لقي القیادي الحوثي بشار صالح حلیف وماجد صالح المؤید

والعقید سمیر الغولي وأحمد الغولي .



وفي ذمار اعادت الملیشیا جثة علي علي الیعري وعبد السلام الضبیبي وفایز الدبعي

وعبد الكریم المروني وأحمد الوصابي وأیمن السماوي

وفي العاصمة صنعاء لقي الحوثي أیوب الیوسفي ونادر العماري وصدام حسین

الحمزي ومحمد یحیى البكیر ونصر علي الدھم وخالد أحمد البروي وعرفات یحیى

البحري واحمد خالد حكیم مسعود .

وفي محافظة صعدة لقي النقیب الحوثي جعفر صالح العیاني مشرف مدیریة حیدان

وعبد الرحیم حسن الھطفي وغمدان أحمد شافعة وتوفیق قاسم وصالح البیضاني

والملازم ضیف الله الشمیلي وحسن الرمام وفیصل الدریب ویحیى رحمة .

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