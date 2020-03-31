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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على "31 غارة" لمقاتلات التحالف تستهدف أهدافا حوثية في 3 محافظات "المواقع المستهدفة"

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، 31 غارة عنيفة استهدفت مواقع في صنعاء العاصمة ومحافظتي الحديدة (غرب اليمن) وصعدة (شمال) الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشنت مقاتلات التحالف قرابة 23 غارة استهدفت ستاً منها مبنى الكلية الحربية (شمال صنعاء)، شملت أربع غارات على جبلي عطان والنهدين (جنوب)، و11 غارة على قاعدة الديلمي والحفا وتبة التلفزيون (شمال)، وغارتان على منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

جديد اب برس​

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كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بسلسلة غارات عدد من المواقع التابعة للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وذكرت قناة "المسيرة الناطقة باسم المليشيا؛ أن المقاتلات استهدفت بثلاث غارات مدينة المنصري بمديرية الحالي، وغارتين شمال منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، فيما شنت غارتين على مديرية الصليف.

وأشارت القناة إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة واحدة معسكر محور محافظة صعدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في وقت سابق، اليوم، عن بدء عملية لتدمير أهداف عسكرية حوثية وصفها بـ"المشروعة" وتدمير القدرات النوعية والتهديد الباليستي.

وأكد التحالف أنه مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة ضد انتهاكات الميليشيا الحوثية، وفق ما اوردته قناة "الاخبارية" السعودية الرسمية.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية دمرت، مساء السبت الماضي، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميلشيا الحوثي الانقلابية صوب العاصمة الرياض ومنطقة جيزان.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتبمر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.