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عدن - ياسمين التهامي - هام و" عاجل انقلاب" وتصفيات قيادات حوثية في صعدة وسط ظروف غامضة !!

أكد العقيد نبيل إسكندر، مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اليمني، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في المعدات والأفراد،

وأكد لقناة العربية أن المعارك في الشهرين الماضيين غيرت حسابات المعركة لصالح الشرعية اليمنية.

جديد اب برس​

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هذا وشهدت محافظة صعدة خلال الأيام الماضية عمليات تصفية لعدد من قيادات الميليشيا في ظروف وصفت بالغامضة ما أثارت القلق في نفوس المواطنين.

فيما أكدت مصادر مطلعة أنه تم العثور على جثة القيادي الحوثي، يحيى شرويد، وسط مدينة صعدة وعلى جسده آثار تعذيب وهو أحد القيادات الحوثية العسكرية.

في حين، شهدت المحافظة حادثة أخرى تم فيها تصفية القيادي الحوثي إبراهيم الداعي إثر إطلاق نار على أيدي عناصر مجهولين ولاذوا بالفرار جنوب مدينة صعدة.