شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : منظمة الصحة العالمية توجه تحذيرا طارئ لجميع شعوب العالم .. استعدو للكارثة المرعبة التي ستقصم ظهر الجميع !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إن وباء فيروس كوروناالعالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبرا أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون العرافة ليلى عبداللطيف .. شاهدو المفاجأة المزلزلة التي كشفت انها ستحدث خلال الايام القادمة وكيف انهارت بالبكاء عند قراءتها ..(فيديو)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• عاجـــل : منظمة الصحة العالمية توجه تحذيرا طارئ لجميع شعوب العالم .. استعدو للكارثة المرعبة التي ستقصم ظهر الجميع !!

• افعى "الكوبرا" القاتله تنام مع هذا الشاب ثلاث سنوات على سرير واحد .. لكنها في نهاية الأمر فاجئته بأمر مرعب لم يكن يخطر على بال أحد ..شاهد الصور

• هل تذكرون نجمة باب الحارة التي اذهلت الجميع بجمالها الخارق .. شاهدو من هو المليادير السعودي الذي تزوجها .. وكم بلغ مهرها ..(صور)

• هذا "الكلب" يتمنى الجميع الحصول عليه .. سعره 90 مليون دولار .. يمتلك اربع طائرات خاصة وشركة متكاملة لخدمته وحوله تجتمع أجمل نساء العالم .. لن تصدقو حكايته المدهشة ..(شاهد الفيديو)

• وردنا الان : الموت يفجع الأميرة “هيا بنت الحسين” والحزن يعم المدن (صور)

• عاجـــل وخطير .. الصين تبث الرعب والهلع مجدداً في العالم بمعلومات خطيرة وكارثية عن فيروس كورونا القاتل

• صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها الجميع اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

• مغترب يمني يلجئ لحيلة ماكرة ويتزوج سعودية وينجب منها..وعندما جاءت الشرطة الى منزلها كشفت مفاجئة مرعبة صعقت الزوجة وكل رجال الشرطة..لن تصدق ماحدث

Advertisements

• “بقميص النوم”.. سما المصري تستعرض مفاتنها لشرح التفاصيل الدقيقة عن ليلة الدخلة للعروسين! (شاهد)

• أضخم وأشرس "ثعبان" بالعالم يبتلع تمساح عملاق بلمح البصر ..ولكن عندما وصل إلى أحشائة حدثت مفاجئة مروعة .. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية ..(فيديو وصور)

• هل تعرفون كم هو العمر الحقيقي للفنانة هيفاء وهبي .. هذا الفيديو سيصدمكم ويكشف لكم حقيقة يجهلها الكثير ..(شاهدو)

• سعره رخيص جدا ومتوفر بكل مكان .. إذا اضفت هذا الشيء الى الماء فستحمي نفسك واسرتك وتنقذهم من فيروس كورونا القاتل

• فيديو صادم من داخل فيلا ابنة شقيق الملك سلمان.. هزَّ السعودية ..شاهدو ما الذي حدث !

• شاهد.: فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• عاجـــل : فضيحة مدوية لقناة "العربية الحدث" ..شاهدو ما الذي نشرته قبل قليل ..(صور)

• أسد ينتقم من الصياد الذي قتل أخيه .. ويباغته هو وزوجته اثناء التقاطهم صور تذكارية بجوار الأسد المقتول ويلتهمهم بطريقة مروعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية فقط )

• أسد يعاشر فتاة عشرينية لمدة عامين .. وأثناء ما كانو بغمرة السعادة فاجئهم ثلاثة فهود بطريقة لا تخطر على بآل أحد وكانت النهاية صادمة ..(شاهد فيديو وصور)

• زوجة الفنان راغب علامة تنشر صورة فاضحة وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها ..شاهد

• تسريب صورة فاضحة لابنة رئيس عربي وهي في غرفة النوم ..شاهد الصور

----------------------------

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.