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صنعاء - ياسمين الخيامي - الايرانيون يثيرون دهشة العالم بطريقة فريدة ويستعينون بملك الموت ( عزرائيل ) لمحاربة فيروس كورونا والقضاء عليه..لن تصدق ما تراه عيناك ( قيديو صادم )

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