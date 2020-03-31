شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يقهر الشعب الامريكي بعمل قذر لم يسبق ان فعله اي رئيس أمريكي..وصدمة كبيرة للامريكان لأن صحفي روسي كشف لعبة ترامب القذرة وجعل فضيحته بجلاجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يقهر الشعب الامريكي بعمل قذر لم يسبق ان فعله اي رئيس أمريكي..وصدمة كبيرة للامريكان لأن صحفي روسي كشف لعبة ترامب القذرة وجعل فضيحته بجلاجل

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقهر الشعب الامريكي بعمل قذر لم يسبق ان فعله اي رئيس أمريكي..وصدمة كبيرة للامريكان لأن صحفي روسي كشف لعبة ترامب القذرة وجعل فضيحته بجلاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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