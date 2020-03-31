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صنعاء - ياسمين الخيامي - 7 مغتربين في السعودية يقومون بعمل قذر ومحرم شرعا..وعندما داهمت الشرطة مسكنهم كانت المفاجئة التي صعقت رجال الدوريات وصدمت المغتربين والسعوديين

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