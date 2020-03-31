شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية ترعب دولة عربية وتثير هلع السكان لأن فيروس كورونا القاتل سينتشر فيها ويتحول لكارثة اسواء من ايطاليا وامريكا..لن تصدق ماهي هذه الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية ترعب دولة عربية وتثير هلع السكان لأن فيروس كورونا القاتل سينتشر فيها ويتحول لكارثة اسواء من ايطاليا وامريكا..لن تصدق ماهي هذه الدولة

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