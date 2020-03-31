"طبيب صدر" يكشف عن روشتة عاجلة حول تشخيص فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

كشف الدكتور أنيس باحارثة تخصص أمراض الصدر أن هناك بروتوكول تشخيص كورونا يعتمد تشخيص الإصابة بمرض الكورونا على الأعراض الظاهرة على الشخص المصاب، وإن كان قد سافر في الفترة السابقة إلى أحد الدول التي ينتشر فيها مرض الكورونا.



وأضاف أنيس بأن من الاختبارات التي يمكن القيام بها لتشخيص الإصابة بمرض الكورونا ما يلي"

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◄ اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بالإنجليزية: Polymerase chain reaction).

◄فحص الأجسام المضادّة (بالإنجليزية: Antibody) التي يفرزها الجسم عند الإصابة بالعدوى، وتظهر هذه الأجسام المضادّة بعد فترة وجيزة تقارب العشرة أيام من التعرض للفيروس، وتُعدّ دليلاً على وجوده، في حين أنّ النتيجة السالبة للاختبار بعد 28 يوم من بداية ظهور الأعراض، تدّل على عدم الإصابة بالعدوى.

◄ فحص الدم، حيث يمكن من خلال اختبارات الدم الكشف عن وجود إصابة سابقة بالمرض، وذلك بسبب بقاء الأجسام المضادّة التي ينتجها الجهاز المناعيّ ضد الفيروس في الجسم.