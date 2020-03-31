عيادة طبية متنقلة للهلال الأحمر الإماراتي تصل الغويرق جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عيادة طبية متنقلة إلى منطقة الغويرق في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

ويأتي هذا ضمن مساعي الإمارات الإنسانية لعلاج المرضى . Advertisements واستقبلت العيادة الطبية العديد من النساء والأطفال والرجال المرضى لتقديم المعاينة الطبية والرعاية الصحية وصرف الأدوية المجانية. وبينت العيادة خلال استقبال المرضى الطرق المثلى للوقاية من فيروس كورونا وأهمية إجتناب التجمعات وغسل اليدين والالتزام بالحجر المنزلي. الجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سيرت الأسبوع الماضي عيادة متنقلة إلى منطقة الغربية في مديرية التحيتا في إطار دور دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة المواطنين في الساحل الغربي

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