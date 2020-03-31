الحوثية تقصف القرى السكنية والمزارع بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة مما جعل القوات المشتركة ترد على مصادر النيران الحوثية بكل حزم .

Advertisements وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة إن المليشيات قصفت القرى السكنية جنوب وشرق المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون والهاوزر. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية وذلك بتوجيه ضربات مركزه حققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات تمكنت من اخمادها . وتواصل المليشيات الحوثية جرائمها الإنسانية ضد المدنيين من خلال قصف واستهداف القرى والأحياء السكنية في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة

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