استشهاد امرأة برصاص قناص الحوثيين جنوب حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استشهدت امرأة برصاص قناص مليشيات الحوثي أثناء رعيها للأغنام في منطقة الشعينة جنوب حيس بالحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر طبي في حيس أن المواطنة "سلامة قادري" أصيبت برصاص قناص حوثي اخترقت صدرها أثناء رعيها للأغنام في منطقة الشعينة جنوب حيس. واضاف المصدر أن وحدات من القوات المشتركة أسعفت الضحية للنقطة الطبية التابعة للقوات لكنها فارقت الحياة على الفور نتيجة اختراق الرصاصة إلى القلب. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعه من اصابة المواطنة "رحمه عبده فرج" بشظايا قذائف الهاون التي أطلقتها مليشيات الحوثي على منزلها في مديرية التحيتا.

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