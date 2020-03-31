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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مواطنة بجروح جراء قصف حوثي على أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيبت مواطنة بجروح خطيرة جراء قصف المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر محلي "أن المواطنة رحمه عبده فرج" اصيبت بشظايا قذائف الهاون وهي في منزلها مما تسبب بإصابتها في البطن وتمزق في الشريان في الرجل اليسرى وتم الى مستشفى التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود بالمخا لاستكمال العلاج.
وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيَّاً مسلسل جرائمها الوحشية بحق أبناء محافظة الحديدة مخلفة الآف الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأممية في ظل صمت الأمم المتحدة.
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