تحذير من رئيس نيابة حضرموت حول نشر معلومات خاطئة حول إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

خاص- الخليج 365

حذر رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش في منشور على صفحتة الرسمية بالفيس بوك حول العواجل التي تنشر من الصفحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي حول حالات إصابة بفيروس كورونا .



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وقال بنش: أي عواجل تنشر من الصفحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي حول حالات إصابة بفيروس كورونا لم تكن مستقاه من مصدر صحي رسمي أكيد تعد من الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأضاف بأن هذه الأخبار يترتب عليها تكدير السلم العام يعاقب عليها القانون وفق المادة ١٩٨ من قانون الجرائم و العقوبات.