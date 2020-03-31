قتلى وجرحى من الحوثيين وتدمير آلياتهم بقصف جوي ومدفعي بصرواح مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020 مأرب - الخليج 365 سقط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية ودمرت آليات لهم بقصف مدفي للقوات الحكومية وجوي لطيران التحالف في صرواح غرب مأرب.

Advertisements وفي التفاصيل، دكّت مدفعية القوات الحكومية وطيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في صرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية". وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع المليشيات الحوثية، بينها أطقم محملة بتعزيزات بشرية وأدت الغارات إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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