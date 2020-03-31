شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون المستشار تركي آل الشيخ رئيس ’’هيئة الترفيه’’ الذي أنهكته الأمراض؟ شاهدو كيف أصبح اليوم في حالة يرثى لها بسبب كورونا (صورة صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة جديدة له من داخل "الحجر المنزلي".

ونشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يقضي فترة "الحجر المنزلي" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان تركي آل الشيخ قد أثار شكوك واسعة حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشر تغريدات عديدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يتحدث فيه المرض ومعاناة المرض.

وكان تركي آل الشيخ يكتب على حسابه عبر تويتر تغريدات يقول فيها: "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي به، ربي لا يوريكم مكروهًا في غالٍ، الأمراض ابتلاء من الله، ونُشهد الله أننا صابرون ومحتسبون الأجر، كل ماعدلت واحدًا يميل الثاني!".

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وقال في تغريدة أخرى: "يارب، أرحم ضعفي فلا ملجأ منك إلا إليك، الأمر الذي جعل الكثير من محبي أبو ناصر، ينشرون عبارات تعاطف ودعوات بالشفاء له، إضافة إلى رسائل دعم دوّنها فنانون، ونجوم في عالم الرياضة، وكتّاب، وإعلاميون، ومسؤولون حكوميون، ونخب سعودية".

​وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



https://www.instagram.com/p/B-UuHNohglH/

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