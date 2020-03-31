لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا تعقد اجتماعا بالصرافين في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

عقد صباح اليوم في البنك المركزي بمدينة المكلا اجتماعا ضم لجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا برئاسة الشيخ صالح عمر الشرفي مستشار محافظ حضرموت رئيس اللجنة ومالكي الصرافات في المحافظة.



وفي مستهل الاجتماع رحب المدير العام للبنك المركزي الاستاذ / خالد عمر بن جعه بلجنة جمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا وملاك الصرافات ، مشيدا بدور اللجنة في تنفيذ مهامها الموكله لها من السلطة المحلية بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع وجه الشيخ / صالح الشرفي الشكر لمدير عام البنك المركزي الاستاذ/ خالد بن جعه والصرافين على حرصهم لحضور الاجتماع واللقاء وحثهم على المساهمة في تقديم الدعم لاهلهم وأبنائهم في المحافظة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أعجز كبريات الدول عن مواجهته مع وفرة الامكانيات عندهم واحترازا لانتشار الفيروس في البلد .

وشدد الشيخ/ صالح الشرفي على تنفيذ توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في جمع التبرعات من رجال المال والأعمال خدمة لاهلهم في المحافظة لحمايتهم والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دعمهم بالمتطلبات والاحتياجات الأساسية ورفد الجانب الصحي بالادوات الطبية التي تتطلبها الصحة .

واشار أن اللجنة قدرت مبلغ لكافة الصرافات بين 15-20مليون دعما لمكافحة وباء الفيروس، منوها في تحديد موعد استلام المبالغ خلال اليومين القادمة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مستشار المحافظ الاستاذ عبدالله بامشموس والشيخ فارس بن هلابي ومسؤول المصارف في البنك المركزي .