- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في الصفراء بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
نفذت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.
وأوضح قائد لواء (حرب 1 ) العميد محمد الغنيمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة "عار" بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف لابطال الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية.
واشار الى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها ابطال اللواء في وادي عار ..اسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيا الحوثي وسبعة اخرون كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في الصفراء بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.