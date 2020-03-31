شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في الصفراء بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفذت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

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وأوضح قائد لواء (حرب 1 ) العميد محمد الغنيمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة "عار" بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف لابطال الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية.

واشار الى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها ابطال اللواء في وادي عار ..اسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيا الحوثي وسبعة اخرون كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة.