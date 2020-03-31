شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :والاشتباكات على بعد هذه المسافة من المدينة...الحوثيون يفاجئون الجميع ويعلنون قبل قليل سيطرتهم على مواقع جديدة شرق مدينة مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي أنها تمكنت من إحراز تقدم ميداني جديد شرق مدينة مأرب. وأضافت وسائل إعلامية حوثية في مأرب أن جماعة الحوثي سيطرت على خط مأرب اليتمة في محافظة الجوف، فيما تدور الاشتباكات على بعد عدة كيلومترات من مركز المحافظة بعد انسحاب قوات الجيش من مناطق آل دهبيل وآل ربيع شمال شرق المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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